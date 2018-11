Kvinnelige barneskoleansatt siktet for voldtekt av gutt

Nyheter

Ifølge NRK ble kvinnen pågrepet 1. november. Hun ble avhørt, før hun ble løslatt dagen etter.

– Politiet er tidlig i etterforskningen og kan ikke si mer om saken på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

Kvinnen er siktet etter straffelovens paragraf 299a, som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. I den nye straffeloven er dette definert som voldtekt.

Saken ble anmeldt av guttens foreldre etter at et familiemedlem skal ha oppdaget mobilmeldinger med seksuelt ladet innhold på telefonen hans.

Ifølge NRK er det opplysninger som tyder på at den ansatte og gutten skal ha hatt et forhold over tid, og han skal flere ganger ha vært på besøk hos henne, samt at de to skal ha dratt på turer sammen.