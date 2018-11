Nyheter

Mellomvalg i USA

De første valglokalene åpner på østkysten allerede klokken 6 om morgenen, det vil si ved 12-tiden tirsdag norsk tid. Deretter går det slag i slag, helt til de siste valglokalene stenger i Alaska og deretter Hawaii tirsdag kveld.

Alle 435 representanter i Representantenes hus og 35 av de 100 medlemmene av Senatet er på valg, i tillegg skal det velges guvernører.

EUs finansministre møtes

EUs finansministre møtes i Brussel. Det holdes også et eget møte med finansministrene fra EFTA-landene, der finansminister Siv Jensen (Frp) representerer Norge.

Hett tema for dagen er konflikten om Italias forslag til statsbudsjett for neste år. Finansministrene i eurosonen har fortsatt ikke gitt opp troen på at dialog skal føre fram.

Riksrevisjonen med årlig rapport

Riksrevisjonen legger fram sin årlige kontroll av forvaltningen av statlige selskaper, den såkalte «Dokument 3:2», med konklusjoner for 2017.

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Oppgaven er å kontrollere at statens midler brukes og forvaltes slik Stortinget har bestemt.

Rettssak mot 94 år gammel SS-vakt

En 94 år gammel mann, som var SS-vakt ved en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig, må møte i retten tirsdag, tiltalt for medvirkning til massedrap.

Rettssaken i Münster er symbolsk viktig, i det Tyskland kjemper mot klokken for å stille overlevende nazister for retten, før den siste krigsgenerasjonen dør ut.