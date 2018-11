Sikrer mange og gode arbeidplasser i Vestnes

Nyheter

Næringsprisen består av en statuett og et næringsprisdiplom.

Forslagsstillerr var Tore Gjelsten. I begrunnelsen går det fram at Kraftmontasje AS nyter stor respekt i kraftbransjen i inn- og utland, og er tufta og bygd på lokalt eierskap med mange gode og sikre arbeidsplassar i Vestnes.

Det vises til at selskapetble startet i 1995 som et forholdsvis lite selskap med få ansatte.

"Sakte men sikkert har selskapet bygd seg opp og de ble så attraktive at andre selskap kom og kjøpte

de opp og noen år var de på utenlandske hender. Ledelse og stab i Norge så nok at de hadde større potensiale ved å ta selskapet hjem til Vestnes hvor de bestandig har hatt sitt hovedkontor. Ved å tilby ansatte i selskapet og lokale investorer mulighet til å kjøpe seg inn i selskapet har de i dag igjen blitt et selskap som er tuftet og bygd på lokalt eierskap med mange gode og sikre arbeidsplasser i Vestnes.

Selskapet er i dag ledende på avanserte kabelstrekk i fjell over sjø og nyter stor respekt i kraftbransjen i inn og utland.

De har og bygd kompetanse over tid på elektro og kabelarbeid i tunell så de er vel nå så nært vi kan komme en komplett entreprenør på linje og kabelarbeid. De vinner ikke alltid anbud på billigst på pris , men på kvalitet og pålitelighet i markedet.

Omsetningsmessig så er de nå en bedrift i 100 millionersklassen og tilfører dermed Vestnes kommune mye på mange områder".

Forslagsstilleren trekker spesilet fram Oddgeir Anundsen og Børge Sylte som to som hele tiden har stått i front i bedriften og nok har en stor del av æren for at kraftmontasje er der de er i dag.

"Kraftmontasje AS er en flott ambassasadør for Vestnes kommune i hele Norge og fortjener Vestnes kommune sin næringspris".

Næringsprisen blir delt ut på siste kommunestyremøte i Vestnes før jul, 18. desember.