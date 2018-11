Kvinne risikerer 11,3 millioner i erstatningskrav etter å ha tent på kvisthaug

Nyheter

Kvinnen møtte i Namdal tingrett mandag, tiltalt for å ha vært grovt uaktsom da hun tente på en kvisthaug i hagen i mai i fjor, melder NRK.

Blir hun dømt, risikerer hun også fengselsstraff.

Kvinnen fortalte i retten at hun sammen med søsteren ville rydde opp, og de ble enige om å samle litt gress og kvister og brenne det i hagen. Først tente hun på gress i en sandkasse, og det gikk greit. Deretter bestemte hun seg for å tenne på en kvisthaug. Hun hadde en bøtte vann i nærheten, men kvistbrannen kom likevel ut av kontroll.

Det tok fyr i veggen på rekkehuset. Brannen spredte seg, og flere rekkehusleiligheter ble totalskadd.

Den tiltalte erkjente delvis straffskyld i retten, men forklarte at det aldri var meningen å starte en brann. Hun mener hun ikke opptrådte grovt uaktsomt og sa at hun aldri vil ha muligheten til å betale erstatningskravet.

Aktor, politiadvokat Åsta Elden, sa i retten at saken er tragisk for alle involverte og en stor belastning for kvinnen og hennes familie.