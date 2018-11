Undersøkelse: Barne- og likestillingsministeren er KrF-eres favorittpost

Nyheter

Helseministeren og kunnskaps- og integreringsministeren er de to andre postene KrF-ere ønsker seg, viser NRKs undersøkelse.

– Dette er viktige poster fordi det er her kjerneverdiene til KrF ligger. Det er i disse departementene hovedsakene som opptar KrF-velgerne behandles og avgjøres, sier Thomas Løvstad i Stavanger KrF til kanalen.

Kanalen har sendt undersøkelsen til 1.600 personer som har verv og posisjoner på lokal- og fylkeslagsnivå i partiet. 911 personer har svart.

De tre statsrådspostene færrest KrF-ere vil ha, er olje- og energiministeren, forsvarsministeren og fiskeriministeren.

KrF skal gå i regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Frp med mål om å bli en del av Solberg-regjeringen. Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad gjorde det klart etter at høyresiden i partiet vant under det ekstraordinære landsmøtet fredag, at han ønsker seg minst tre statsrådsposter.