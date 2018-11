Simen Bondevik spør om han fortsatt er velkommen i KrF

Nyheter

– Siden fredag har jeg fått nesten 100 meldinger fra KrF-ere som støtter meg og håper jeg fortsetter i partiet. Men bare én av disse var fra den «blå» siden, skriver Bondevik i et innlegg i Aftenposten.

Simen Bondevik er barnebarn av tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik. De var begge en del av mindretallet som støttet partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Bondevik, som er leder av Akershus KrFU, skriver at han må bruke de neste dagene og ukene til å finne ut om han skal melde seg ut av KrF. Han omtaler vedtaket om å forsøke å ta KrF inn i regjering med Fremskrittspartiet som «et av de største politiske løftebruddene vi har sett.

Bondevik skriver at om det skal være noen som helst mulighet for at han skal være med videre i KrF, så må han vite at han fortsatt er velkommen i partiet.

– Det har nesten ingen av dem som er uenige med meg i denne saken, sagt til meg ennå. Og det er det flere «røde» enn meg som trenger å høre, skriver han i innlegget.

Bondevik retter også skarp kritikk mot Rogaland KrF. Han påpeker at dersom delegasjonen fra Rogaland hadde vært representativ, ville det vært fire flere delegater på det ekstraordinære landsmøtet som hadde stemt for Hareides råd.

– Det er trist at Rogalands overkjøring og lite kloke løsning kan ha avgjort det hele, skriver Bondevik.