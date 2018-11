Savnet kvinne funnet

Nyheter

(Smp:) Oppdatering 13:20: Kvinna er funnet noe nedkjølt, men ellers i god behold. Hun er fraktet til sjukehus for sjekk. Politiet takker Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder for innsatsen, og skriver på twitter at kvinna er funnet på grunn av deres innsats.

Politiet i Ålesund leter etter en kvinne i 30-åra. Kvinna hadde på seg en svart Ullvang rav Kiby-genser, en mulig grå jakke, og mørk grå dongeri. Kvinna er 165 cm høy, og har skulderlangt mørkt blondt hår. Kvinna er sist sett ved rutebilstasjonen på Moa lørdag kveld klokka 19:45, melder Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet opplyser videre at kvinna kan ha reist med buss fra Moa/Spjelkavik-området lørdagskvelden. Politiet ber om at de som har observert en kvinne som passer til beskrivelsen tar kontakt med politeit på telefon 02800. Politiet ber også om at huseiere i området ar en ekstra kikk i områdene rundt husene.

Politiet har i løpet av natt til søndag søkt i området, med bistand fra Røde Kors, Brannvesenet, Helsevesenet, Redningsskøyta og Norske Redningshunder.

Nå ber de om publikums hjelp for å få et bedre utgangspunkt for søket.

- Vi håper på informasjon fra publikum som kan hjelpe oss, sier operasjonsleder Borge Amdam i politiet.

- Har dere fått inn nye tips i saken etter at dere gikk ut med informasjon?

- Ikke per nå. Vi vurderer fortløpende når vi starter opp nye søk, sier Amdam.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.