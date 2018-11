Politiet i Ålesund søker etter kvinne

Nyheter

(Smp:) Politiet i Ålesund leter etter en kvinne i 30-åra. Kvinna hadde på seg en svart Ullvang rav Kiby-genser, en mulig grå jakke, og mørk grå dongeri. Kvinna er 165 cm høy, og har skulderlangt mørkt blondt hår. Kvinna er sist sett ved rutebilstasjonen på Moa lørdag kveld klokka 19:45, melder Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet opplyser videre at kvinna kan ha reist med buss fra Moa/Spjelkavik-området lørdagskvelden. Politiet ber om at de som har observert en kvinne som passer til beskrivelsen tar kontakt med politeit på telefon 02800. Politiet ber også om at huseiere i området ar en ekstra kikk i områdene rundt husene.

Politiet har i løpet av natt til søndag søkt i området, med bistand fra Røde Kors, Brannvesenet, Helsevesenet, Redningsskøyta og Norske Redningshunder.

Nå ber de om publikums hjelp for å få et bedre utgangspunkt for søket.

- Vi håper på informasjon fra publikum som kan hjelpe oss, sier operasjonsleder Borge Amdam i politiet.

- Har dere fått inn nye tips i saken etter at dere gikk ut med informasjon?

- Ikke per nå. Vi vurderer fortløpende når vi starter opp nye søk, sier Amdam.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.