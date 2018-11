Strømmetjenester og nett-TV på reise i utlandet

Nyheter

I dag er det slik at tilgangen til mange nettbaserte tjenester ofte påvirkes av det landet man oppholder seg i. Mange har opplevd at innhold blokkeres på utenlandsreiser.

– Nye strømmetjenester legger til rette for at vi kan se TV-serier og innhold hvor vi selv vil. Da er det også naturlig at man får tilgang til sine favorittserier ved utenlandsopphold, sier kulturminister Trine Skei Grande (V). Foreløpig gjelder ikke regelendringen NRKs sendinger.

EUs såkalte portabilitetsforordning trådte i kraft i april i år og gjelder nå i alle EUs medlemsstater. Forordningen gir regler som skal sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene, uavhengig av hvor i EØS de befinner seg.

Håper på rask behandling

Kulturdepartementet fremmet fredag en proposisjon til Stortinget hvor det foreslås at forordningen blir norsk lov.

I utgangspunktet gjelder den bare betalingstjenester, mens det for tilbydere av gratistjenester er valgfritt om de ønsker å omfattes av reglene. NRK opplyser at de har som mål å benytte seg av regelverket i løpet av neste år.

Proposisjonen som er lagt fram, vil bli behandlet i Stortinget. Fra regjeringens side er det ønskelig at reglene kan tre i kraft så raskt som mulig etter et vedtak i Stortinget.

– NRK bør gi samme tilbud

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp), som sitter i familie- og kulturkomiteen, sier det er en gledens dag for forbrukeren.

– Jeg tror folk flest har irritert seg over å få opp meldingen om at «innholdet er ikke tilgjengelig i din region» når de er på weekendtur til København eller ferie i Syden. Nå blir dette takk og lov historie, sier Hjemdal til NTB.

Hun tar til orde for at ordningen ikke bare kan gjelde betalingstjenestene.

– NRK er nødt til å forplikte seg til å gi det samme tilbudet. Vi betaler for NRK alle i hop, om vi vil eller ei. Nå som vi kan se norsk Netflix og TV 2 Sumo i Europa, skulle det bare mangle at det samme må gjelde for NRK, mener Hjemdal.