Nytt speiderløfte skal inkludere flere

Nyheter

Lørdag stemte et stort flertall av representantene på forbundets landsmøte Speidertinget for andre gang over forslaget til nytt speiderløfte, slik det kreves for endringer i forbundets grunnregler.

Inntil dagens vedtak hadde løftet følgende ordlyd: «Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Lørdag ble løftet endret til: «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

– Vi har vært opptatt av å kunne inkludere flest mulig, forklarer speidersjef May-Britt Roald.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med om lag 19.000 medlemmer.