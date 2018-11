KrF kan være i regjering før jul

Nyheter

Neste års statsbudsjett er foreløpig ikke vedtatt, og regjeringen har frist på seg til å sikre et budsjettflertall i finanskomiteen innen 20. november.

Statsminister Erna Solberg sa fredag kveld at det ikke er langt noen tidsplan for forhandlingene med regjeringen og KrF, men sa at det viktigste er at de kommer i gang med budsjettforhandlinger.

Dersom det er ønskelig fra den sittende regjeringen, er det tid for å utvide regjeringen før jul, etter at neste års statsbudsjett er vedtatt, skriver Aftenposten.

Da Venstre for ett år siden bestemte seg for å gå inn i Solberg-regjeringen, skjedde utvidelsen i januar.

Tidligere statsminister og KrF-er Kjell Magne Bondevik sier til avisen at regjeringsforhandlinger bruker å ta to uker.

– Dersom det tar omkring to uker, regner jeg med at utvidelsen av regjeringen skjer før jul, sier han.

Solberg uttalte fredag at budsjettforhandlinger og regjeringsforhandlinger kommer til å gå parallelt.

– Men det viktigste er at endepunktet blir godt, ikke at vi har en tidsplan, sa statsministeren, som heller ikke ønsket å forskuttere hvor mange statsråder KrF kan tenkes å få.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede regjeringsforhandlingene med Høyre, Venstre og Frp. Han sa på NRKs TV-program Debatten i går at han ønsker at partiet skal få minst tre statsråder.