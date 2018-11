Fire militærkjøretøy kolliderte – fire svenske soldater skadd

Nyheter

Ulykken skjedde i nærheten av Isterfossen i Hedmark lørdag formiddag. Alle de involverte skal være militært personell, opplyser politiet.

– Det har vært en kollisjon mellom to store militære kjøretøy. Begge ligger i grøfta, og vi har fått melding om at tre personer er kommet til skade, sa operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Senere ble det opplyst at fire personer var skadd i kollisjonen. Skadeomfanget er fremdeles uklart, men de fire, som alle er Sverige, er kjørt til sykehus for oppfølging.

Ifølge pressesjef Philip Simon i det svenske forsvaret er to av dem utskrevet og har fått lov til å reise hjem. De to andre blir værende på sykehuset for observasjon.

Luftambulanse

Politiet meldte om ulykken klokka 9.38 lørdag. Kollisjonen skjedde i forbindelse med den pågående øvelsen Trident Juncture ved Isterfossen sør i innsjøen Isteren.

Alle nødetater rykket ut og fylkesveien ble stengt. Den ene av de fire fikk hode- og nakkeskader og ble fløyet til sykehuset på Lillehammer med luftambulanse.

Bekrefter ulykke

NATO Information Media Centre opplyser at ulykken håndteres av lokale myndigheter og landene som er berørt.

– Dette er under de enkelte berørte lands ansvar, og de vil gi en uttalelse når omstendighetene åpner for det, får NTB opplyst.

Vegvesenet varslet lørdag om militære kolonner på i alt 19 strekninger lørdag. Helt fra Østfold og opp til Trøndelag vil det gå kolonner gjennom dagen.

I samme melding advares det om lokalt vanskelige kjøreforhold, med underkjølt regn som fryser på bakken i både Møre og Romsdal og i fjelltraktene i Oppland og Hedmark.