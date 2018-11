Vinstra-drapssiktet (16) godtar varetekt

Nyheter

Det bekreftet den siktedes forsvarer, advokat Lorentz Stavrum, overfor TV 2 på vei inn til fengslingsmøtet fredag ettermiddag.

Den drapssiktede møtte ikke selv da møtet startet klokka 12.30 i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Politiet ba om to ukers fengsling av 16-åringen.

– Saken er klausulert, og jeg kan ikke gå inn på hva som er kom fram om selve etterforskningen under fengslingsmøtet. Men det er begjært to ukers fengsling, sier Stavrum til Gudbrandsdølen Dagningen.

Berørt

Advokaten sier videre at han ikke har hatt kontakt med den unge klienten fredag, men at han snakket med ham torsdag kveld. Gutten ble da skrevet ut fra sykehus der han fikk behandling for en skade han ble påført i forbindelse med drapet onsdag.

Han befinner seg nå på en barnevernsinstitusjon et annet sted i landet, som et alternativ til fengsel.

– Dette er jo en alvorlig sak og en tragedie for både de berørte, og det er noe som i høyeste grad berører ham også, sier Stavrum om 16-åringen.

Den siktede har ennå ikke gitt noen formell forklaring til politiet, men har snakket med dem. Det er ikke kjent hvordan 16-åringen stiller seg til siktelsen.

– Vi har ikke fått snakket om hendelsen og heller ikke spørsmålet om straffskyld, sier Stavrum til TV 2.

Pressemøte

Politiet på Vinstra vil holde en pressekonferanse klokka 16 fredag ettermiddag. Da vil de gi enkelte nye detaljer fra etterforskningen av drapet.

Pressekonferansen vil bli ledet av politiadvokat Stine Rigmor Grimstad som også møtte i fengslingsmøtet i Lillehammer.

Det var onsdag ettermiddag at gutten ifølge politiet knivstakk og drepte en 16 år gammel jente i et boligområde på Vinstra.

En politipatrulje rykket ut og var på stedet etter om lag ti minutter. Polititjenestemennene var bevæpnet og pågrep gutten et par minutter senere. Samtidig var ambulansepersonell framme på stedet og startet førstehjelp på jenta, men livet til jenta lot seg ikke redde.

Drapet har rystet lokalsamfunnet. Det bor om lag 2.500 personer på Vinstra og både offer og den siktede var elever ved Vinstra videregående skole.