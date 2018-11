Solberg har ingen tidsplan for KrF-forhandlinger

Nyheter

Det er foreløpig ikke lagt noen tidsplan for forhandlingene, sa Solberg da hun kommenterte resultatet fra KrFs landsmøte fredag kveld.

– Det viktige nå er at vi kommer i gang med budsjettforhandlinger. Så må vi kjøre regjeringsforhandlinger parallelt. Men det viktigste er at endepunktet blir godt, ikke at vi har en tidsplan, sier Solberg, som heller ikke vil forskuttere hvor mange statsråder KrF kan tenkes å få.

Venstre fikk tre ministerposter da de trådte inn i regjeringen på nyåret.

Ingen løfter om abort

Solberg er også rund i formuleringene når det gjelder hvilke saker hun tror det blir vanskeligst å forhandle om, særlig mellom to partier som KrF og Frp, som står langt fra hverandre i en rekke verdispørsmål.

– Den vanskeligste saken er alltid at vi har mindre penger enn det vi gjerne skulle ha hatt til gode saker. Det vanskelige er å finne en balanse mellom hvilke saker som skal ha prioritet, sier statsministeren.

KrF Kvinner la allerede fredag fram krav om at abortloven må endres for at partiet kan gå i regjering. Men det kan ikke Solberg love.

– Jeg har sagt at vi i Høyre er åpne for å snakke om dette. Men det er jo spørsmål som må tas over forhandlingsbordet, sier statsministeren, som innrømmer at fredag ble en uvanlig spennende dag.

Forståelse for Hareide

– Jeg er glad for dette. Jeg har ønsket meg dette resultatet lenge. Det er fire partier som forhandler. Vi har et grunnlag i mange saker som vi kan bygge på, sa Solberg.

Samtidig synes hun det er synd at KrFs veivalg fører til at Knut Arild Hareide går av som partileder.

– Men jeg har både forståelse og respekt for den avgjørelsen, sier hun.