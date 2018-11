Reiten skuffa over at opposisjonsstrategien vart nedstemt

Nyheter

- Eg er skuffa over at den linja eg stod for, at KrF skulle halde fram i oposisjon, tapte. Vi er eit sentrumsparti, og eg er overtydd om at vi kunne hatt mykje å hente ved å fortsette å vere på vippen. Men eg skal vere lojal til det vedtaket som er gjort, seier Reiten til Rbnett fredag kveld.

- Så kva stemde du da denne linja tapte?

- I denne tvangssituasjonen stemde eg som eg hadde signalisert, nemleg for sonderingar med den sittande regjeringa. Dette ut frå synet på menneskeverd, og på kristendommen som berebjelke for vår kulturarv. Dette har betre gjenklang der enn ute til venstre.

- Korleis ser du på arbeidet vidare i den sitausjonen partiet står i no?

- Det er mange som er skuffa og lei seg no. Det vert viktig å passe på at også dei som ikkje nådde fram, får komme fram med sine synspunkt og vert høyrde. Vi må ta oss av kvarandre, vise omsorg og raushet. Så må vi vektlegge at vi er eit sentrumsparti, og dra politikken mot sentrum i dei sonderingane og eventuelt forhandlingane som er aktuelle. Vi må få sett vårt stempel på politikken, for min del er det viktig å poengterer landbruk og fiske, seier Reiten.