Mann dømt for å ha helt Plumbo over hodet til samboeren

Mannen er dømt til fengsel i to år og seks måneder av Senja tingrett. I tillegg til volden mot sin samboer er han dømt for flere tyverier, heleri og skadeverk.

Det var NRK som først omtalte saken.

Voldshendelsen skjedde i april i fjor da mannen tok tak i nakken på sin samboer, tvang hodet ned i vasken og helte Plumbo-pulver over hodet hennes. Kvinnen fikk tredjegrads forbrenning over store deler av hodebunnen da hun senere skylte håret med vann og vannet reagerte med pulveret. Hun måtte legges inn på sykehus og har blitt operert flere ganger som følge av etseskadene. Deler av bakhodet hennes vil også forbli hårløst, ifølge dommen.

Både mannen og kvinnen var ruset på narkotiske stoffer og alkohol forut for hendelsen, noe forklaringene i retten også bar preg av. Mannen har forklart at han ikke husker noe av hendelsen.

Retten mener likevel ikke at det kan bevises at mannen bevisst skadet fornærmede. Han er derfor ikke dømt for forsettlig kroppsskade.