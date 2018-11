KrF ofret Hareide for Solberg

Nyheter

Med tykk stemme erkjente Hareide nederlaget under Kristelig folkepartis (KrFs) ekstraordinære landsmøte fredag ettermiddag.

98 delegater vendt tommelen ned for hans visjon om å ta KrF inn i regjering med Ap og Sp for første gang i historien. 90 stemte for Hareides prosjekt og to av delegatene stemte blankt. Det tredje alternativet om å forbli i opposisjon fikk færrest stemmer – 30 i første runde.

Det innebærer at Hareides dager som partileder er talte, dersom forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre fører fram og dagens regjering utvides med KrF.

Hareides nederlag fører til at statsminister Erna Solberg (H) kan puste lettet ut. Hun blir ikke felt som statsminister og etter fem krevende år i en mindretallsregjering, kan hun nå for første gang få flertall på Stortinget.

– En tapt mulighet

2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad har vært hovedforkjemper for blått alternativ og seiler nå opp som KrFs heteste lederkandidat. Han sier partiet snarlig vil gå i regjeringssonderinger med den borgerlige regjeringen.

– Men vi skal ha gjennomslag for politikken vår. Vi går ikke i regjering for enhver pris, sier Ropstad til NTB.

KrFs sentralstyre og stortingsgruppe vil velge en forhandlingsdelegasjon etter landsmøtet fredag kveld.

Reaksjonene er sterke på venstresiden etter avgjørelsen.

– Dette er en tapt mulighet for å sikre at færre barn må vokse opp i fattige familier, for mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv klimapolitikk som faktisk monner, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han respekterer valget «et knapt flertall» i KrF har gjort.

– For Ap er det en avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å bygge lag og politikk for en slagkraftig rødgrønn opposisjon, sier Støre.

– Et knapt flertall i KrF har nå gjort partiet til et gissel for Frp, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Vant med fire «stjålne» stemmer

Stemmetallene er slik at dersom Hareide hadde fått fire flere stemmer, så ville resultatet blitt uavgjort. Fire mandater tilsvarer det som «mangler» i delegasjonen fra Rogaland. Den består av en «rød» – men skulle hatt fem dersom delegasjonen var blitt valgt etter forholdstallsprinsippet.

Flere delegater på rød side har uttalt til NTB at Rogalands manglende representativitet er en utfordring for legitimiteten til valget, og kan gjøre det vanskeligere for fløyene i partiet å forsones.

1. nestleder Olaug Bollestad hadde gråten i halsen da hun tok ordet etter avstemningen. Hun sier at partiet må bygge trygghet for å kunne stole på hverandre.

– Jeg tror faktisk også at vi må kunne tilgi hverandre. Jeg har behov for å be om unnskyldning, sier hun.

– Ikke for evigheten

I sin tale til landsmøte var Hareide tydelig på at han mener partiet ikke har noen framtid verken i opposisjon eller i et fortsatt borgerlig samarbeid.

– Siden 2001 har vi samarbeidet med Høyre. Det er 17 år hvor vår oppslutning har falt jevnt og trutt, sa Hareide.

– Vi må gjøre et valg for å overleve. Jeg mener at det er i sentrum/venstre at vårt potensial er størst, sa Hareide.

– Dersom KrF lykkes med regjeringsforhandlingene, forplikter det partiet til 2021, påpekte Hareide etter nederlaget, men legger til:

-Vi har ikke gjort et veivalg for evigheten.