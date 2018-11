KrF-nestlederne klare for å lede borgerlig forhandlingsdelegasjon

Nyheter

– Jeg syns det er trist at Knut Arild Hareide har varslet at han ikke vil ta partiet inn i eventuelle borgerlige forhandlinger. Vi nestlederne er innstilt på å gjøre det. Så får vi jobbe for mest mulig gjennomslag i de forhandlingene. Men skal ha gjennomslag for politikken, vi går ikke i regjering for enhver pris, sier Ropstad til NTB kort tid før resultatet av første valgrunde er klart.

KrFs sentralstyre og stortingsgruppe vil velge en forhandlingsdelegasjon etter landsmøtet fredag kveld.

Ropstad avviser ikke at han både kan sitte i forhandlinger om regjering og budsjett, men legger til at det blir krevende.

Nestlederen avviser ikke at han kan si ja til en statsrådspost i en eventuell regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF – dersom det blir veivalget og de tre partiene blir enige i forhandlinger.

På spørsmål om han er beredt til å overta som leder, sier Ropstad:

– Vi nestlederne er nå først og fremst beredt på å lede forhandlinger dersom landsmøtet peker på at vi skal gå i forhandlinger med Erna Solberg. Så får vi se om vi lykkes, og deretter ta de neste skrittene.

Tidligere fredag sa Hareide at han sitter som partileder selv om landsmøtet peker på Høre, Frp og Venstre. Først dersom eventuelle regjeringsforhandlinger fører fram til en enighet, vil han gå av. Men Hareide vil ikke lede eventuelle borgerlige forhandlinger.