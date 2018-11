Kjøttforbruket går ned for første gang siden 2010

Nyheter

Det er en nedgang på 0,6 kilo per person fra 2016. 2017 er samtidig det første året siden 2010 at det har vært en nedgang i kjøttforbruket. I 2010 var forbruket på 50,2 kilo per innbygger.

Tallene kommer fram i rapporten « Kjøttets tilstand 2018 » som er laget av selskapet Animalia, som eies av Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

Det er forbruket av storfe, svin og viltkjøtt som er redusert, mens lam og fjærfe har en økning i forbruket.

Animalia-direktør Tor Arne Ruud sier til Nationen at oppfordringer til kjøttkutt kan ha hatt en effekt. Han mener likevel at det er for tidlig å fastslå om det blir en varig nedgang i kjøttforbruket.

– En nedgang på 0,6 kilo per person er ikke dramatisk. I det store bildet har kjøttforbruket vært ganske stabilt lenge. Nå registrerer vi at det var en nedgang i fjor. Det er ett enkelt år. Vi er mer spente på hvordan det utvikler seg. Det gjenstår å se om dette er en trend, sier Ruud.