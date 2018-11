Hareide: – Vi skal gå videre sammen

Nyheter

– Vi har bak oss noen unike uker i KrF og noen unike uker i norsk politikk. Vi har kjent på begeistring for KrFs politikk, og hvem skulle trodd at et samlet Medie-Norge valgte konseptet KrF minutt for minutt oktober 2018, sa Hareide da han talte til partiets landsmøte fredag.

– Men dette har også vært krevende. Det har kostet for dere. Gode relasjoner har blitt satt på prøve, avstandene har vært opplevd som store. Det som føles sårt, må få leges, fortsatte KrF-lederen.

Videre understreket han at han ikke har et vondt ord å si om verken sine nærmeste, nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, eller noen andre i partiet.

– Uansett skal vi gå videre sammen. Jeg er stolt over dere. Dere har stått i en storm, og i dag vil jeg få si tusen takk, sa Hareide.