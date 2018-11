Brannvesenet hengte opp julegatepynt - måtte avbryte for å slokke bilbrann

Nyheter

Politi og brannvesenn melder fredag kveld om bilbrann i Molde sentrum.

- Det var to personer i bilen, disse kom seg ut uten skade. Brannen er slukket, med store skader på kjøretøyet. Bilen taues vekk av bilbergning, opplyser poliitiet.

Molde brannvesen var raskt på pletten - de er for tida ute og henger opp julepynt i Molde sentrum, og ble ute på dette oppdraget oppmerksom på bilbrannen like øst for bussterminalen.

Julegatepyntinga ble klokka 19.55 dermed brått avbrutt.

- Vi kom oss denne gangen svært raskt til stedet, og fikk også kjapt kontroll på brannen, opplyser Jørn Sorthe ved vakta på Molde brannstasjon.

- Alt under kontroll, brannen var slokket klokka 20, sier Sorthe.