To sunnmøringer topper Høyres fylkesnominasjon

Nyheter

– Høyres nominasjonskomite har gjennomført en bred prosess og forespurt alle medlemmer om forslag til kandidater, heter det i en pressemelding fra Møre og Romsdal Høyre sendt ut torsdag ettermiddag.

Endelig votering vil skje på et møte 17. november. Komiteen foreslår to sunnmøringer på topp, mens Moldes ordfører, Torgeir Dahl, er på en tredjeplass. Slik er de fem topplasseringene fra nominasjonskomiteen:

1. Anders Riise, ordfører Hareid

2. Monica Molvær, Ålesund

3. Torgeir Dahl, ordfører Molde

4. Kjersti Andersen, ordførerkandidat Smøla

5. Falk Daniel Øveraas, Unge Høyre/Vestnes

– Nominasjonskomiteen fikk inn mange forslag, og det var en tøff jobb å prioritere blant så mange dyktige og motiverte kandidater, sier leder av nominasjonskomiteen, Gerd Marit Langøy, i pressemeldingen.

– Listen vi nå har lagt frem representerer både erfaring og fornyelse, og har en god balanse med hensyn til kjønn, alder og geografi. Vi er spesielt glad for å kunne presentere Anders Riise som Høyre sin toppkandidat. Han har bred politisk erfaring og er topp motivert for oppgaven. Vi ønsker å se han som den neste fylkesordføreren og mener at han har de samlende egenskaper som en slik posisjon vil kreve.

Her er resten av lista: