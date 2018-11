Ryanair strammer inn reglene for håndbagasje

Nyheter

Etter de nye reglene Ryanair har innført, vil alle som tar med seg mer enn en liten veske i flyet bli ilagt en ekstra kostnad på nærmere 100 norske kroner.

Alternativt kan reisende oppgradere billetten til såkalt prioritert ombordstigning, som koster i underkant av 60 norske kroner.

De nye reglene ble lagt fram av det irske lavprisflyselskapet torsdag. Endringene har skapt raseri i sosiale medier. Flere kunder hevder at de aldri skal fly med selskapet igjen.

Tiltaket har også møt motstand i enkelte land, deriblant Italia, der konkurransemyndighetene mener muligheten til å ha med håndbagasje er en «essensiell del av det å fly» og krevd at reglene suspenderes.

I oktober meldte Ryanair at de hadde hatt en inntektsnedgang på sju prosent i første halvdel av året. Flyselskapet mente at utfordringene blant annet skyldtes negativ omtale etter streiken blant de ansatte i Europa.

Selskapet fikk i samme måned kraftig kritikk da at de kom med laber respons i etter at en av deres passasjer ble utsatt for rasisme under deres flygning.