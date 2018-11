NATO-styrker fra flere land gjør landgang på Nesjestranda i dag

Nyheter

Folk på ferjeleiet på Hollingsholmen kunne onsdag i 08-tida fortelle om 10-12 militære fartøy på veg gjennom Julsundet, noen av dem svært store. Det var også helikoptre med på manøveren, som er del av den store NATO-øvelsen Trident Juncture.

Fartøyene er på morgenkvisten på veg inn Romsdalsfjorden og Moldefjorden.

Skal øve på landgang

Ivar Moen er norsk kontakt ved NATOs pressesenter for øvelsen Trident Juncture.

Han forteller at fartøyene og andre kapasiteter skal øve på landgang på Nesjestranda i dag torsdag.

– Den store landgangen skal skje på Kyrkjsæterøra på lørdag. For å få den trygg og effektiv, trenes det på forhånd, blant annet i Romsdal i dag, sier han.

Øvelsen på Nesjestranda er en såkalt samtrening med styrker fra flere NATO-land.

– Vi øver både for å øke sikkerheten, og for å få til dette mest mulig effektivt, slik at det blir en god landgang på Kyrkjsæterøra, sier Moen.

– Ta fram kikkerten

Han opplyser at øvelsen på Nesjestranda vil skje i rolige former former og under kontrollerte forhold.

– Så er det bare å ta fram kikkerten og følge med.

Sikrer luftrom med helikopter og fly

Landgangen på Kyrkjsæterøra lørdag er en veldig kompleks operasjon, sier Moen.

– Man må først sikre fjordtarmen med støtte fra fly og helikopter. Det er ikke alle kapasiteter som synes, heller. Det blir en spennende manøver.

Det er også mulig det blir med helikopter i Romsdal torsdag, men Moen kan ikke opplyse om dette vil dreie seg om administrativ bistand eller støtte til selve operasjonen.

Stor aktivitet på Oppdal

Ellers er det i dag også stor aktivitet på Oppdal og i området rundt. I Vegvesenets daglige Trident-varsel, står blant annet dette:

«Torsdag 1. november kan det forventes militær trafikk langs rv. 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal, E6 mellom Oppdal og Hjerkinn, riksveg 3 mellom Berkåk og Kvikne.»