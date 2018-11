Nyheter

Nødetatene rykket i 17.30 tida torsdag ut etter melding om brann i en låve på Straumsnes i Tingvoll kommune. Brannvesenet startet slokking, men kunne ikke hindre at bygningen ble totalskadd. Ingen personer kom til skade, men to personer ble evakuert fra et bolighus i nærheten.

– Ukjent brannårsak. Åstedet vil bli undersøkt av teknikere på et senere tidspunkt, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter i 19.30-tida.

Det var ikke dyr i låven.