Russisk militærøvelse utløser norske tiltak – regjeringen avviser krisestab

Nyheter

Mandag 29. oktober ble det avholdt et koordineringsmøte for flere departementer. Bakgrunnen for møtet var varsel om en mulig russisk øvelse som inkluderer missiloppskyting i Norskehavet mellom 1. og 3. november.

Formålet var gjensidig informasjonsutveksling, etablering av felles situasjonsforståelse, koordinering av eventuelle tiltak og samordnet kommunikasjon til befolkningen. Dette er helt vanlig i saker som berører flere departementer. Det er ikke satt krisestab, opplyser Justisdepartementet til NTB.

Bakgrunnen for avisas oppslag var en epost Luftfartstilsynet sendte til Avinor tirsdag. «På et møte i går ettermiddag som var initiert av Krisestøtteenheten, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, så deltok representanter fra flere departementer», heter det i meldingen.

Fredag formiddag mottok Avinor beskjed fra russiske luftfartsmyndigheter om at to russiske bombefly av typen Tupolev Tu 95 skal fly rundt Norge.

På ettermiddagen sender det russiske luftfartstilsynet melding til Avinor om at den russiske marinen skal gjennomføre en skyteøvelse i Norskehavet, delvis overlappende med øvelsesområdet for Trident Juncture.

Russland vil prøveskyte missiler utenfor Molde Midt under den storstilte Nato-øvelsen Trident Juncture planlegger Russland prøveskyting av missiler i havet utenfor Midt-Norge, melder Klassekampen.

Mandag holdt krisestøtteenheten i Justisdepartementet et møte med blant andre Forsvarsdepartementet. Der kom det fram at norske myndigheter hadde mottatt blandede signaler fra russiske myndigheter. De skal ha opplyst at missiltestingen ikke var klarert på riktig nivå internt i Russland.

Tirsdag arbeidet Utenriksdepartementet for å få klarhet i situasjonen og for å få bekreftelse fra russiske myndigheter på om prøveoppskytingen skal finne sted eller ikke.

I meldingen bes Norge stenge av luftrommet over øvelsesområdet. Det er spesielt aktuelt for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Tirsdag var det ifølge avisa møter i en rekke instanser i offshoresektoren for å håndtere situasjonen.