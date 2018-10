En person er død etter knivstikking på Vinstra

Nyheter

– Vi har kontroll på gjerningspersonen. Hendelsen skal ha skjedd i et boligfelt på Vinstra, sier operasjonsleder Pål Andersen i Innlandet politidistrikt til Gudbrandsdølen Dagningen.

Den skadde personen har et kutt i beinet og er sendt til sykehuset på Lillehammer.

Ifølge avisen har knivstikkingen skjedd i et boligfelt i Sorperoa. Politiet rykket ut da de fikk melding om at to personer var blitt knivstukket. Like før klokken 17 ble det opplyst at den ene var bekreftet død.

Politiet fikk ifølge VG melding om ugjerningen rundt klokken 16 onsdag.