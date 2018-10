Nyheter

NATO og Russland holder møte

NATO-sjef Jens Stoltenberg ønsker ikke å gå ut med detaljer om hvilke saker som skal diskuteres, men ifølge en diplomatkilde vil konflikten i Ukraina trolig bli tatt opp som første punkt. NATO legger også opp til å orientere russerne om Trident Juncture, den store militærøvelsen som nå er i gang i Norge.

– Spesielt når forholdet mellom NATO og Russland er vanskelig, er det viktig med dialog, sier Stoltenberg.

Statsministernes pressekonferanse under Nordisk råd

Norges statsminister Erna Solberg får onsdag selskap av statsministrene i Danmark, Sverige, Finland og Island i pressekonferansen under Nordisk råd.

Island stakk av med både film- og litteraturprisen da Nordisk råd delte ut priser i Operaen i Oslo tirsdag kveld, mens en norsk komponist vant musikkprisen.

Trump driver valgkamp i Florida

President Donald Trump deltar på et valgkampmøte i Florida, mindre enn en uke før det viktige mellomvalget. Forrige uke ble en hardnakket Trump-tilhenger pågrepet i samme delstat, mistenkt for å ha sendt bombepakker til presidentens mest kjente kritikere.

PFU behandler Sandberg-datters klage om Fiskeribladet

PFU-klagen til Per Sandbergs datter er blant sakene som skal behandles på PFU-møte onsdag.

Fiskeribladet klages inn på tre punkter: Påstanden om at Sandberg og Letnes flyttet sammen, påstanden om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anbefalt Fiskeribladet å anmelde Sandberg og en lederartikkel der det står at Sandberg reiste til Danmark med flere iranere.