Makaveli Lindén innrømmer drapet på Majorstuen

Både politiet og advokat Øystein Storrvik opplyser til norsk presse at Lindén har knyttet seg til drapshandlingen gjennom sin forklaring for en fransk domstol tirsdag. Han knytter seg også til et ran begått kort tid før drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen.

– Ja han har knyttet seg til selve handlingene og åstedet, men akkurat skyldspørsmålet kommer vanligvis mot slutten av avhøret. Men han erkjenner handlingene han er siktet for, sier politiadvokat Christian Hatlo før de involverte partene tar lunsjpause.

Advokat Øystein Storrvik bekrefter også at 20-åringen erkjenner straffskyld for drapet på Majorstuen.

Lindén samtykket til å la seg utlevere til Norge.