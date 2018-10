Nyheter

Sykepleier for retten i Tyskland – tiltalt for 100 drap

Sykepleieren Niels Högel stilles tirsdag for retten i Oldenburg, tiltalt for å ha drept mer enn 100 pasienter med medisiner. Högel arbeidet ved to sykehus i det nordvestlige Tyskland fra 1999 til 2005. Han ble i 2015 funnet skyldig i to drap og to drapsforsøk i Delmenhorst og fikk en dom på livsvarig fengsel.

Under rettssaken sa Högel at han med vilje utløste hjerteinfarkt på rundt 90 pasienter for å oppleve følelsen av å redde dem. Han sa også at han hadde tatt livet av pasienter i Oldenburg.

Østfold KrF avholder ekstraordinært fylkesårsmøte

Mandag valgte Akershus, Vestfold og Oslo KrF sine delegater til landsmøtet. Det endte med elleve delegater til Hareide og tolv delegater til høyresiden, som frontes av nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Tirsdag skal Østfold KrF velge sine åtte delegater. Der er det ventet at høyresiden vil være klart i flertall. Dermed kan Ropstad trolig puste enda litt lettere.

Trump til Pittsburgh etter synagogemassakre

President Donald Trump og førstedame Melania reiser tirsdag til Pittsburgh der elleve mennesker ble drept i en synagoge i helgen. Angrepet, som kan være det blodigste på det jødiske miljøet i USA, har rystet verden.

Den mistenkte gjerningspersonen er en hvit nasjonalist som i lang tid har uttrykket hat mot jøder på sosiale medier.

Storbritannias statsminister til Stortinget

Storbritannias statsminister Theresa May kommer tirsdag til Stortinget. May vil tale til nordiske parlamentarikere og statsministre som er samlet på Stortinget i forbindelse med åpningen av Nordisk råds 70. sesjon.

Statsminister Erna Solberg skal først ta imot May, før hun samme dag skal overrekke Nordisk råds priser sammen med kronprinsesse Mette-Marit, forfatter Gunilla Bergström og komponist Sofia Jernberg.