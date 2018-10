Avskjed med en far og en krigshelt

Nyheter

Familie, venner og representanter for det offisielle Norge tok tirsdag farvel med Joachim Rønneberg i en fullsatt Borgund kirke i Ålesund.

Natt til søndag 21. oktober døde krigshelten Joachim Rønneberg, 99 år gammel. Selv ga han alltid uttrykk for at han ikke betraktet seg selv som en helt. Den statusen overlot han til dem som ofret livet under krigen.

Kronprins Haakon representerte kongehuset, mens finansminister Siv Jensen var regjeringens representant.

Viktig og farlig

Innsatsen under krigen, som leder både av den verdensberømte tungtvannsaksjonen på Vemork og operasjon Fieldfare i Tafjordfjella, ble selvsagt tema i flere av minnetalene.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa at Rønneberg hadde en klar forståelse av hvor viktige, men også hvor farlige disse operasjonene var. Forsvarssjefen sa at det aldri var noen tvil om at Rønneberg hadde æren for at aksjonene ble vellykket, selv om han alltid var opptatt av å framheve andres innsats.

– Joachim ble en av våre største forbilder, sa Bruun-Hanssen.

Satte andre foran

Finansminister Siv Jensen trakk også fram at Rønneberg var en helt som satte andre foran seg selv i hele sitt liv.

– Det var også hensynet til andre som gjorde at han etter krigen ikke ønsket å fortelle om det han hadde vært med på. Men da han skjønte at de yngre generasjonene trengte å vite at fred og frihet ikke kommer av seg selv, valgte han nok en gang å sette egne ønsker til side og begynte å formidle. Og alltid på en lavmælt måte, uten mange adjektiver, sa Siv Jensen.

Far og bestefar

Joachim Rønnebergs sønn, Jostein, holdt minnetale på vegne av barn, barnebarn og oldebarn. Og han snakket først og fremst om en kjærlig far som sammen med moren hadde skapt en trygg ramme om barndommen.

– Han var en mild og snill far, totalt usnobbete, men likevel trygg på seg selv, sa Jostein Rønneberg.

Sønnen trakk også fram farens utrolige evne til å få kontakt med andre mennesker. Noe som ikke minst kom godt med da NRK-journalisten Joachim Rønneberg reiste rundt i hver krok av Nordvestlandet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa at Joachim Rønneberg ikke bare skrev krigshistorie, men også radiohistorie.

– Den unge krigshelten forsto at radioen kunne samle og bevege folket, og han ble en radiokjendis, selv om kjendisbegrepet nok var fremmed for han.

Kompani Linge

Tre av fem gjenlevende medlemmer av Kompani Linge var til stede i bisettelsen i Ålesund. August Rathke holdt minnetale, og i kirken var også kongens svoger, Erling Lorentzen og forfatter og historiker Ragnar Ulstein. En av æresvaktene ved Rønnebergs båre holdt Linge-fanen.

Operasanger Magne Fremmerlid sang «You raise me up» og «Norge mitt Norge», mens Henning Sommerro framførte «E slåttatæja» og «Vårsøg». Den siste ble spilt da Rønnebergs båre ble ført ut av kirken. Der ble også familien kondolert av kronprinsen, forsvarssjefen og finansministeren.