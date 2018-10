95 stemmer kan være nok på KrF-landsmøtet

Nyheter

Det er blått flertall i kampen om hvilken retning KrF skal gå. På landsmøtet møter det 190 delegater, men det er ikke nødvendig med 96 stemmer for å få flertall, melder NRK.

Status etter mandagens årsmøter er 95 blå og 87 røde – før Østfold har sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag kveld, det siste møtet før fredagens ekstraordinære landsmøte i partiet.

Men én av de 190 delegatene, Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal, sier hun vil stemme blankt uansett. Dermed holder det med 95 delegatene den blå siden nå har. Overfor NTB bekrefter Karijord at hun vil stemme blankt og at hun mener partiet bør vente til landsmøtet til våren med denne diskusjonen.

Provosert

– Jeg mener vi ikke må fatte et forhastet vedtak. Jeg mener det blir feil at man skal velge venstresiden eller høyresiden. Livet er ikke så svart-hvitt. Jeg blir litt provosert av at man må ta stilling til én side. Da blir jeg bare enda mer gul, sier hun til NTB.

Hun legger til at hun er skeptisk til å være en del av en Ap-ledet regjering.

– Det er blant annet fordi jeg bor i Sunndal. Her er vi snart ferdig med den andre perioden med majoritet til Arbeiderpartiet. De har nærmere 60 prosents oppslutning, og jeg stiller meg skeptisk til måten de ofte forvalter makten på. Det har jeg sagt klart fra om, sier hun.

Står fritt

Samtidig tror hun det blir vanskelig å være en del av en Solberg-ledet regjering.

– Det tror jeg blir like vanskelig. Mitt ståsted er at jeg skal ikke i regjering med Fremskrittspartiet. Jeg foretrekker den gylne middelvei, sier Karijord.

Leder i Møre og Romsdal KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, sier delegatene deres står fritt til å stemme hva de vil under det ekstraordinære landsmøtet.

– Det er ingen problem for meg at Ingunn Karijord stemmer blankt. Om det eventuelt ikke er teknisk mulig å stemme blankt, kan et alternativ være at hun går ut av salen mens valget blir gjort, sier Walderhaug Frisvoll til NRK.

Hun mener det er KrF i et nøtteskall at antall blanke eller ikke avgitte stemmer kan bli avgjørende på årsmøtet.