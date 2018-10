Russland vil prøveskyte missiler utenfor Molde

Nyheter

Russland skal prøveskyte missiler utenfor Mørekysten, i nærheten av Molde, Kristiansund og Ålesund, det skriver Klassekampen, som først omtaler saken.

Ifølge avisa var det Avinor som mottok beskjed fra russiske myndigheter fredag.

Klassekampen refererer innholdet i meldinga:

«Dette er for å informere om at den russiske marinen planlegger prøveskyting av missiler i Norskehavet, 1.-3. november 2018. Daglig fra 0700 til 1400».

Pressekontakt i Forsvarets operative hovedkvarter, Vegard Finberg, forteller at de er kjent med den russiske øvelsen, og sier den ikke fører til noen endringer for Nato-øvelsen «Trident Juncture.»

– Det er Avinor som behandler den søknaden, og de setter av et område som kan benyttes til prøveoppskytingen. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det området blisperret for flytrafikk. Øvelsen fører ikke til noen endringer for «Trident Juncture», og øvelsen fortsetter som planlagt, sier han til Rbnett.