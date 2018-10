Kjørte brennende bil ut av garasje for å skåne andre

Nyheter

I Storgata i Kristiansund sentrum tok det mandag morgen fyr i en bil i en garasje. Føreren fikk kjørt bilen ut av garasjen for å hindre spreding. Politiet opplyser at ingen er blitt skadd som følge av hendelsen.

– Det er litt tidlig å si noe om årsaken til brannen, men dette vil bli undersøkt, opplyser politiet på twitter litt før kl. 07 mandag morgen.

Til Rbnett sier politiet at bilen ikke brant opp - brannen var av et mindre omfang, under kjøretøyet.

– Bilen ble tauet til verksted, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck.