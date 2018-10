Nyheter

Lansering av regjeringens integreringsstrategi

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) lanserer regjeringens nye integreringsstrategi. Der skal han og regjeringen peke på flere konkrete tiltak for å få flere innvandrere ut i jobb og utdanning.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande deltar også.

Flere av KrFs fylkeslag har ekstraordinære årsmøter

Akershus KrF, Oslo KrF og Vestfold KrF holder alle ekstraordinære årsmøter for å avgjøre sine syn på regjeringsspørsmålet og velge delegater til KrF-landsmøtet 2. november.

Sveriges partiledere innkalt til samtaler

Riksdagens talmann Andreas Norlén har innkalt alle partilederne til nye samtaler om regjeringsdannelse i Sverige mandag. Samme dag skal Socialdemokraternas leder presentere sin konklusjon etter to uker med regjeringssonderinger.

Merkel møter pressen etter katastrofevalg i Hessen

Tysklands statsminister Angela Merkel møter pressen etter katastrofevalget i delstaten Hessen, der Merkels kristelige demokrater (CDU) gikk tilbake 10 prosentpoeng. Valgresultatene natt til mandag bekrefter dermed det verste resultatet siden 1966 for CDU.

På forhånd har analytikere spådd at et katastrofalt valgresultat i Hessen for enten ett av partiene eller begge, kan få følger for SPD og CDUs regjeringssamarbeid.