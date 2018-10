Brannen i Bokfinkvegen er slukket

Nyheter

SISTE: Klokka 14.30 opplyser operasjonsleder Erik Mikalsen ved Møre og Romsdal politidistrikt at brannen er slukket.

– Brannvesenet fikk tidlig kontroll på brannen, og har nå slukket den. Det var mye røyk fra leiligheta, og brannen oppsto i kjøkkenområdet, opplyser Mikalsen til Rbnett.

Like før klokka 14 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen. Det var flere personer i leiligheta da brannen startet, men alle tok seg ut på egenhånd. Det var ingen personer i leiligheta da brannvesenet søkte gjennom den.

Molde brannvesen meldte via sin Twitter-konto at restverdiredning er iverksatt, og de sjekker nå andre leiligheter for eventuelle skader.

Klokka 13.38 mandag ettermiddag meldte politiet at nødetatene rykket ut etter melding om boligbrann i Bokfinkvegen i Nordbyen i Molde.

Vi har kontroll på brannen, RVR innsats iverksatt, sjekker nå de andre leilighetene for eventuelle skader. — Molde brannvesen (@MoldeBR) October 29, 2018