Unge Venstre vil avskaffe ordningen med kirkeasyl

Nylig gjenvalgt leder i Venstres ungdomsparti – Sondre Hansmark – peker på at det ikke er politikernes oppgave å forholde seg til hva som er hellig eller ikke.

– Politiet og staten har voldsmonopol overalt, uavhengig av om det er kirkerom. Vi kan ikke skille mellom kirkerom og vanlige rom, sier Hansmark til Vårt Land.

Ungdomspartiet mener at kirkeasyl undergraver det norske asylsystemet. De ønsker ikke at ordningen skal bli et tilfluktssted for asylsøkere som har fått et lovlig utvisningsvedtak og vil fjerne kirkeasylet for å øke rettsvernet for asylsøkere istedenfor.

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug reagerer sterkt på vedtaket. Han kaller det et «dramatisk brudd på den kristne kulturarven.»

– Det er et uttrykk for en flat sekularisme og en holdning som mangler forståelse for hva det hellige rommet betyr, mener biskopen.

KrFs stortingsrepresentant Geir J. Bakkevold sier til NTB at KrF er enig i at kirkeasyl ikke er en optimal ordning for noen parter, men at det er viktig for KrF å respektere kirkene, og for samfunnet å ha en slik sikkerhetsventil.

– Derfor synes jeg det er både trist og oppsiktsvekkende at Unge Venstre har vedtatt forbud. Venstre har tidligere stått sammen med oss i denne saken, men dette fremstår som nok et tegn på den liberale glideflukten bort fra sentrum som Venstre har vært på gjennom de siste årene, mener han.