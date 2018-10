Ung mann må i fengsel – mister lappen i fem år

Nyheter

I starten av oktober måtte den unge Molde-mannen møte i Romsdal tingrett tiltalt for brudd på vegtrafikkloven og for oppbevaring av hasj, både i bilen og i sitt hjem.

Ble stoppet av politiet

Det var i februar i år at mannen inntok flere brukerdoser med det narkotiske stoffet GHB. Utpå kvelden kjørte han en strekning på rundt to mil i Molde. Han tok på to passasjerer og returnerte i retning Molde sentrum. Etter en stund møtte han en politipatrulje, som var klar over mannens tidligere befatning med narkotika og ruspåvirket kjøring, og som derfor bestemte seg for å ta en sjekk.

Politiet mente han framsto som ruset, det gjorde for øvrig også passasjerene. De ransaket derfor bilen, og fant da 35,5 gram med hasj. De ransaket også hjemmet hans – der fant de rundt 20 gram hasj.

Prøver viste at ruspåvirkningen hans lå på et nivå mellom 0,5 og 1,2.

Nektet straffskyld

I retten sa mannen at det var andre, ikke-navngitte personer, som oppbevarte hasjen, både i bilen og i hjemmet hans. Dette trodde ikke retten på.

Mannen er dømt tre ganger tidligere de siste årene for befatning med narko og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han er også bøtelagt en rekke ganger for befatning med narkotika.

Ut fra en samlet vurdering dømte Romsdal tingrett ham til fengsel i 45 dager, hvorav 15 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han fikk to dagers fradrag i fengselsstraffen på grunn av utholdt varetekt.

Mannen må også betale ei bot på 5.000 kroner, subsidiært sitte i fengsel i 15 dager hvis den ikke betales. I tillegg ble han fradømt førerretten «for alltid», det vil si minimum fem år.