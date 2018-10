Trafikkulykke på Bolsøya

Nyheter

To biler er involvert i en trafikkulykke rett ved tunnelinngangen på Bolsøya, meldte politiets operasjonsleder på Twitter, søndag klokka 15.33.

Det er store materielle skader på bilene, men det er ukjent angående personskade, het det i meldingen.

Fannefjordtunnelen ble midlertidig stengt på grunn av ulykka, men Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyser rett før klokka 16 at den nå er åpnet for trafikk igjen.

– Det var først to biler som kolliderte rett ved tunnelinngangen. En tredje bil har kjørt av vegen for å unngå de to første, så nå er tre biler involvert, sier operasjonsleder John Bratland til Rbnett klokka 15.50.

Klokka 16.15 har operasjonsleder også fått bedre oversikt over skadesituasjonen:

– Det var tre personer som var involvert – en i hver bil. Vi kjenner ikke til at noen av dem er blitt skadet, sier han.

– Vi har en formening om årsaken til hendelsen, men vi skal avhøre flere parter, si vi venter noe med å gå ut med dette.

Det var mye søl på vegbanen der ulykka skjedde, og glatt på stedet, opplyser politiet. Rett før klokka 16 melder operasjonsleder at vegbanen er ryddet.

Også Molde brannvesen rykket ut for å bistå.