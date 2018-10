SV helt alene om å ville øke antall lærerårsverk

Nyheter

Som i siste drift- og forvaltning foreslo SV i kommunestyre å øke lærerressursene med «opp mot 10 årsverk».

Forslaget, som var framsatt uten økonomisk dekning, fikk kun partiets egne stemmer, men satte søkelyset på om Moldes høge andel av elever med vedtak om spesialundervisning – hele 10, 7 prosent på ungdomsskolen i 2017 – kan skyldes for lav lærertetthet.

– Jo færre voksne per barn, jo flere diagnoser settes på barna, fortalte lærer Kim Thoresen-Vestre (SV) og viste til forskning fra dansk skole.

Partikollega Bjørn Jacobsen fulgte opp med å påpeke at «å springe etter diagnoser» ikke må være måten å øke grunnbemanningen i skolen på.

– La oss få opp lærertettheten nå, slik at vi slipper unødig spesialundervisning – bare der den trengs, foreslo Jacobsen, men forslaget fikk kun SVs egne tre stemmer mot de 44 andre.

Utfordret lærerkollega

Da kommunestyret behandlet Kvalitetsmeldingen for Moldeskolen 2017/2018, sa Einar Hernborg (Ap), også han lærer, at «i dag er vi alle skolepolitikere».

Hernborg etterlyste engasjement for skolen resten av året også, og viste blant annet til et «gap» i digitaliseringa for de største barna på barneskolen.

– Ja, i dag er vi alle skolepolitikere, men da må vi ikke bare si det, men være det også! Hvorfor støtter du ikke SVs forslag om for eksempel en økning i antall lærere i Moldeskolen i hvert eneste budsjettforslag, verken du eller Ap? svarte Thoresen-Vestre (SV).

– Ja, hva skal man si? Det å sitte i posisjon har sin tid og det å sitte i opposisjon har også sin tid, avsluttet Hernborg.

Gerd Marit Langøy (H) stilte spørsmål til SVs ønske om akkurat ti lærere, og viste til at undervisningsårsverk faktisk har økt med fra 250,4 til 261,3 fra skoleåret 2016–2017 til skoleåret 2017–2018.