Sessions åpner for dødsstraff for mannen bak synagogemassakren

USAs justisminister Jeff Sessions sier justisdepartementet vil ta ut siktelse mot Robert Bowers for blant annet hatkriminalitet, samt andre siktelser som åpner for dødsstraff. Føderale påtaleansvarlige har kunngjort at siktelsen omfatter 29 punkter.

Bowers stormet en synagoge i Pittsburgh og skjøt og drepte elleve personer. Han skal være av oppfatningen av hvite amerikaneres eksistens er truet av jøder.

Ny knivstikking i Oslo

En mann er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i Oslo sentrum natt til søndag. Politiet har kontroll på en annen mann i begynnelsen av 40-årene, som er satt i arrest.

Lørdag ettermiddag ble to andre menn i begynnelsen av 20-årene knivstukket på Grønland. De skal ikke være alvorlig skadd. En person er pågrepet i forbindelse med denne hendelsen.

Irland sier ja til Higgins og nei til blasfemilov

Irlands sittende president Michael Higgins (77) er gjenvalgt etter å ha gjort et brakvalg. Higgins fikk 800.000 av 1.4 millioner stemmer i fredagens måling, ifølge rikskringkasteren RTE.

Samtidig sa irene nei til blasfemiloven i landet etter en folkeavstemning. Hele 65 prosent ønsket å ha loven fjernet.

Måling: Haddad spiser inn på forspranget til Bolsonaro

Venstreorienterte Fernando Haddad knapper ytterligere inn på høyrekandidaten Jair Bolsonaro, viser en meningsmåling.

Landets andre valgomgang finner sted i dag etter at Bolsonaro vant 43 prosent av stemmene i den første omgangen. Det er krav om 50 prosent oppslutning for å unngå ny omgang.

Leicester-eierens helikopter krasjet ved stadion

Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabhas private helikopter styrtet rett utenfor stadion etter søndagens Premier League-kamp mot West Ham.

Det er ikke bekreftet om Leicester-eieren var om bord i helikopteret, men det er velkjent at han reiser til og fra klubbens hjemmekamper med helikopter.