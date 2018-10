VG: Blå KrF-leder i Hordaland stiller delegat-ultimatum

Nyheter

Lørdag skal fem fylkeslag i Kristelig Folkeparti velge til sammen 52 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.

– Svært dramatisk

Hordaland KrF kan ende med å sende utelukkende blå delegater. Fylkeslaget har 14 delegater på landsmøtet.

– Situasjonen nå er svært dramatisk, og vi er bekymret for at Hordaland skal bli nullet ut, sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, til VG.

Hun er av kilder VG har snakket med regnet som en frontfigur for KrF-erne i Hordaland som ønsker å følge nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, og ta partiet inn i regjeringen til statsminister Erna Solberg (H).

Vurderer alle virkemidler

– Vi er nødt til å vurdere alle virkemidler for å sørge for at Hordaland KrFs sitt syn blir gjenspeilet i landsmøtet. Vi er derfor villig til å anbefale årsmøtet å bruke flertallet til å sende en helblå delegasjon, med mindre vi får tydelige forsikringer fra Trøndelag KrF om at de vil gå for forholdstallsvalg, sier Beate Husa.

Hordaland KrF starter sitt årsmøte klokken 10, mens årsmøtet i Trøndelag KrF starter en time senere. Trøndelag skal velge 13 delegater.

Valget av delegater til skjer enten ved at den siden i salen som har flertall får alle delegatene, eller at det utregnes en prosentvis fordeling av de ulike synene i årsmøtesalen og at delegatene fordeles proporsjonalt med dette.

Avviser frykt fra Hordaland

Fylkesleder Jon Tviberg i Trøndelag sier imidlertid til Trønder-Avisa at Trøndelag KrFs fylkesstyre står fast på sin innstilling om forholdstallsvalg i Trøndelag.

– Vi har ingen andre planer enn et forholdstallsvalg. Man vet jo aldri hva som dukker opp av forslag i møtet, men det vet jeg ikke noe om, sier Tviberg.

Tviberg er glad for at Agder KrF fredag valgte valgmetoden som gir mindretallet en representasjon.

– Det var jo der spenningen lå, jeg er glad de valgte som de gjorde i går, sier han.

Tviberg tror det kunne blitt et større tema i Trøndelag med forholdstallsvalg dersom Agder hadde gått for helblå delegasjon fredag.