Snart er sommertiden over – natt til søndag skrus klokka én time bakover

Nyheter

Natt til søndag er sommertiden over og det er igjen tid for å stille klokka. EU bestemmer om det er for siste gang.

Den mørke tiden av året er definitivt over oss igjen her i Norge. Klokka 03 natt til søndag skrus klokka én time bakover – mot sommeren. Effekten er at det blir litt lysere om morgenen, men fortere mørkt om ettermiddagen.

– Natt til søndag får alle én time ekstra. Denne timen bør alle bruke godt, det kan nemlig bli siste gangen du får denne sjansen, sier tidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Tradisjonen med å veksle mellom sommertid og vintertid går tilbake til første og annen verdenskrig og oljekrisen på 1970-tallet. Den gang ble vekslingen innført for å spare energi.