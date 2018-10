Ni blå og fem røde delegater fra Hordaland KrF

Nyheter

Av de 87 delegatene stemte 54 delegaterfor å gå inn i regjeringen Solberg, 32 stemte for å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og en stemte blankt.

På møtet i Hordaland KrF var det solid flertall for at partiet skal søke regjeringsmakt fremfor å forbli et opposisjonsparti. Det besluttet fylkeslaget med 78 mot 9 stemmer.

Partileder Knut Arild Hareide sa før avstemningen til NTB at han innså at det ville bli et stort blått flertall i hjemfylket.

– Det er all grunn til å tro at det blir et stort flertall av de blå herfra, men jeg håper på at fem av de fjorten delegatene skal støtte mitt ståsted, sa han til NTB i en pause.