Hareide håper på fem delegater fra eget hjemfylke

Nyheter

KrF-lederen og nestleder Kjell Ingolf Ropstad gjestet begge det ekstraordinære fylkesårsmøte i fylkespartiet på Straume på Sotra lørdag.

Der kjempet de to for å få medlemmene med seg på hvert sitt prosjekt: Hareide vil felle statsminister Erna Solberg (H) og ta partiet inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ropstad vil inn i den borgerlige regjeringen.

Hareide medgir at selv om Hordaland er hans hjemfylket, så er det sørlendingen Ropstad som må sies å ha kommet «hjem».

– Det er all grunn til å tro at det blir et stort flertall av de blå herfra, men jeg håper at fem av de fjorten delegatene skal støtte mitt ståsted, sier han til NTB i en pause.

Kjell Magne Bondevik ba partifellene i KrF se til Arbeiderpartiet under Støres ledelse: – En historisk sjanse for KrF Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var ikke blant de 130 KrFerne på fylkesårsmøtet på Vestnes, men han hadde sendt en skriftlig appell til partiet: – Et samarbeid med Arbeiderpartiet med den nåværende ledelsen, kan gi KrF en historisk sjanse til å øke forståelsen i arbeiderbevegelsen for vår kristne kulturarv, mente Bondevik.

Ville ha «sikkerhetsventil»

Uro om utvelgelsen av delegater preget oppstarten av møtet. Mange av medlemmene er bekymret for at det store fylkeslaget, med over 16.000 stemmer bak seg, ikke vil få nok uttelling for sitt syn under landsmøtet, dersom de skal sende representative delegasjoner. Særlig hvis andre, mindre fylkeslag velger å sende flertallsdelegasjoner.

Gruppeleder for KrF i fylkestinget, Beate Husa, fram et forslag om å velge en delegasjon med «en sikkerhetsventil» fra Hordaland.

Husa sier til NTB at årsaken er at hun frykter røde fylkeslag som skal stemme i dagene fremover, kan bli fristet til å velge rene flertallsdelegasjoner, dersom de ser at det er en sjanse for rødt flertall. Da må Hordaland ha mulighet til å endre sin delegasjon og heller sende en helblå gruppe, mener Husa.

Flertallet samlet seg imidlertid, med 51 mot 36 stemmer, om arbeidsutvalgets forslag om å sende en delegasjon som speiler hele fylkesårsmøtet.

Fylkesleder angrep Erna

Partiet skal i løpet av lørdagen først stemme over et forslaget om å søke regjeringsmakt – uansett side – satt opp mot forslaget om å «forbli et konstruktivt opposisjonspartiet» på ikke-sosialistisk side, som er lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

Deretter skal medlemmene stemme over om de ønsker regjeringssamarbeid mot venstre eller mot Høyre.

En lang rekke medlemmer tegnet seg raskt på talerlisten og engasjementet var stort for begge ståsted.

– Lenge har jeg forsøkt å bagatellisere ansvaret vårt for Frp-statsråder, jeg har tenkt at jeg må leve med det, fordi situasjonen krever det, men nå ser jeg at situasjonen ikke krever det mer. Hvis vi ikke i denne situasjonen kan prøve ut å gå den andre veien, så er jeg redd vi ikke lenger med troverdighet kan kalle oss et sentrumsparti, uttalte fylkesleder Dag Sele.

Han langet samtidig ut mot statsminister Erna Solberg som han hevdet bedriver «en uverdig aksjonspolitikk» på abortsaken og advarte mot konsekvensene av å stemme nei til Hareide.

– Hvis partiet har råd til å kaste en så rakrygget og idealistisk leder, så er jeg bekymret for partiet, sa Sele.

Abort og skole

KrF-nestor Karl Johan Hallaråker advarte på sin side sterkt mot et samarbeid mot venstre.

– Jeg tar statsministerens ord på alvor, når hun sier at hun vil drøfte å luke bort de mest groteske delene av abortloven – tvillingabort og abort av de med Downs syndrom. Der kan vi legge tyngde inn og vinne livet, sa Hallaråker.

Han pekte videre på at selv om han står langt fra Frp, så har de en skolepolitikk hvor det slås fast at kristendom og kristne verdier skal ha en sentral plass, i motsetning til Ap og SV.

– Vi må stå på rett side også i oppdragelsen fremover, sa Hallaråker.

Rødt advarer Ap mot å tekkes KrF for mye En eventuell ny regjering med Ap, Sp og KrF må ikke bli en dvask suppe i sentrum, advarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jevnt

Lørdagen er den reneste «superlørdagen» i KrF. Hele fem fylkeslag skal ta sine veivalg, flere av dem partiets tyngste som Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag.

Fredag ble det klart at KrFs største fylkeslag Agder valgte tre borgerlige delegater og fem som vil samarbeide med Ap.

Spørsmålet avgjøres til slutt av 190 delegater på landsmøtet 2. november, og 52 av dem velges lørdag.

Styrkeforholdet mellom de to blokkene er svært jevnt, viser oversikter og beregninger fra flere medier.