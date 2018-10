SpareBank 1 SMN økte overskuddet med 414 millioner

Nyheter

Høy vekst og mange nye privatkunder preger også dette kvartalet, skriver banken i en pressemelding.

– Vi er godt fornøyd med at hele 6.200 personkunder og 950 bedrifter har valgt oss som sin nye hovedbank hittil i år. Det tar vi som en tillitserklæring, uttaler konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Banken trekker fram at veksten i utlån til personkunder siste tolv måneder har vært på 10,7 prosent til 106,6 milliarder kroner. Utlån til næringslivskunder økte med 0,8 prosent til 51,2 milliarder kroner, der veksten i hovedsak kommer fra småbedrifter.

– SpareBank 1 SMN styrker posisjonen i Midt-Norge gjennom en vekst på boliglån som ligger betydelig over den generelle markedsveksten. Moderat vekst på næringslån er i tråd med bankens plan om differensiert satsing med vekt på små og mellomstore bedrifter, opplyser konsernsjefen.

Banken har per tredje kvartal en kjernekapitaldekning på 14,9 prosent som er en økning på 0,3 prosentpoeng i 2018. Målet om ren kjernekapital på 15,0 prosent står fast.

Netto renteinntekter økte med 123 millioner kroner til 1.759 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vekst i utlån og innskudd.

Kostnadene i konsernet økte med 171 millioner kroner, i stor grad på grunn av økt satsing i datterselskapene SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Markets. I morbanken har kostnadene økt med 21 millioner kroner, som i hovedsak skyldes kostnader i forbindelse med salg av bankens hovedkontor. Målet om nullvekst i kostnader i morbanken opprettholdes.

Mindre tap

Bankens tap er på 196 millioner kroner, som er en nedgang på 67 millioner kroner fra samme periode i fjor. Tapene er i all vesentlighet knyttet til offshoresegmentet og er preget av at banken tar høyde for at det kan komme en restruktureringsrunde nummer to, opplyses det i pressemeldingen.

– Møre og Romsdal har i noen år vært rammet av oljeprisfallet i 2014, men vårt eget konjunkturbarometer viser at næringslivet i fylket er på full fart tilbake. Vi ser også tegn til bedre utsikter for offshorerederiene. Trøndelag har i denne perioden klart å styre unna disse utfordringene og bedriftene vokser fortsatt godt og lønnsomt. Barometeret bekrefter økt optimisme og større fremtidstro i hele regionen, sier Finn Haugan.

Større optimisme enn på seks år

Årets utgave av SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer for Trøndelag og Møre og Romsdal ble lagt fram tidligere denne uka. Hovedpoengene i årets barometer:

Optimismen i næringslivet i Midt-Norge er større enn på seks år ifølge spørreundersøkelse blant 600 bedriftsledere

Møre og Romsdal har hentet seg inn etter oljeprisfallet og SpareBank 1 SMN ser positive utsikter for hele regionen samlet for første gang siden 2013

Analyse av 2017-regnskap til i alt 35.000 midtnorske bedrifter viser stabil omsetningsvekst og økt inntjening. Litt lavere vekst i Trøndelag, mens Møre Romsdal snur fra negativ til positiv vekst. Begge fylker har økt inntjening.

Regnskap per tredje kvartal 2018 - hovedtall:

Resultat før skatt: 1937 mill. kr (1601 mill. per tredje kvartal 2017)

Resultat etter skatt: 1689 mill. kr (1275 mill.)

Egenkapitalavkastning: 13,3% (10,8%)

Vekst i utlån: 7,3% (9,4%)

Vekst i innskudd: 6,1% (10,3%)

Tap på utlån: 196 mill. kr (263 mill.)

Ren kjernekapitaldekning: 14,9% (14,6%)

Resultat per egenkapitalbevis: 8,07 kr (6,08 kr)