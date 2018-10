Moldelivegen åpen for trafikk i helga – men må stenge på nytt mandag

Nyheter

Tirsdag denne uka skrev Rbnett at den kommunale delen av Moldelivegen var stengt, grunnet forberedelser til asfaltering. Delene av vegen som ble stengt var fra og med krysset Fagerlivegen og bort til krysset Alexander Kiellands veg/Damvegen.

Nå melder Molde vann og avløp at de ikke fikk asfalt denne uka, slik de hadde håpet og bestilt. Derfor åpner strekningen for normal trafikk i helga fra og med fredag klokka 15. Men det betyr også at vegen må stenge på nytt mandag morgen, cirka klokka åtte. For siste finpus og klargjøring for asfaltering onsdag 31. oktober.