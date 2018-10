Nyheter

Orienteres om Khashoggi-drapet

Den drepte journalisten Jamal Khashoggis sønn Salah har forlatt Saudi-Arabia og er på vei til USA, ifølge Human Rights Watch (HRW). Det er ventet at han vil lande i Washington fredag.

Fredag er det også ventet at CIA-sjef Gina Haspel vil orientere Donald Trump om tyrkernes bevis i saken. Tirsdag var hun i Tyrkias hovedstad Ankara for å bli orientert om etterforskningen av drapet på regimekritikeren. Hun skal ha fått høre lydopptak av drapet.

Agder KrF holder ekstraordinært årsmøte

Det er knyttet stor spenning til helgens årsmøter i flere lokallag i KrF, hvor lokallagene skal bestemme om de ønsker samarbeid med de borgerlige eller venstresiden.

Først ute er Agder KrF, hvor de skal velge 18 delegater som skal delta på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Dom faller i saken om drapet på Sørlandssenteret

Agder lagmannsrett vil fredag avsi dom i drapssaken fra Sørlandssenteret. Aktor har bedt om elleve års fengsel for den 16 år gamle jenta som er tiltalt for drap og drapsforsøk i senteret. Det er samme straff som jenta ble dømt til i Kristiansand tingrett.

Jenta anket dommen, fordi hun sier det ikke var meningen å drepe, og at hun dermed ikke skal dømmes for drap.

Toppmøte i Kina

Kinas president Xi Jinping og Japans statsminister Shinzo Abe skal fredag møtes i Beijing. Det er første gang en japansk statsminister drar på offisielt besøk til Kina siden 2011.

Formålet med møtet er å diskutere bilaterale avtaler.

Resultat for Statens pensjonsfond utland

Hvordan står det til med inntektene til Norge AS? Norges Bank Investment Management presenterer resultater for tredje kvartal for Statens pensjonsfond utland fredag.

Oljefondet fikk i andre kvartal en avkastning på 1,8 prosent, tilsvarende 167 milliarder kroner.