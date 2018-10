Nyheter

En person knivstukket i Oslo

En mann i 20-årene er pågrepet og mistenkt for å ha knivstukket en mann i 30-årene inne på Deli De Luca i Waldemar Thranes gate i Oslo natt til fredag.

Fornærmede ble stukket flere ganger i armen og ble sendt til legevakt for sjekk. Han er ikke alvorlig skadd, opplyser politiet til NTB.

KrF-valg gir løft på målingene

Mens KrF står midt i en opprivende kamp om veivalg, gjør partiet det skarpt på målingene. Snittet for oktober løfter partiet over sperregrensen igjen.

Partiet går fra et snitt på 3,5 prosent i september til 4,3 prosent i oktober, ifølge Poll of polls.

Gjennomsnittet er basert på ni nasjonale meningsmålinger som så langt er publisert i oktober. Utvalget er totalt på 8.739 respondenter og feilmarginen +/- 0,3 til +/- 0,9 prosentpoeng.

220.000 hjemløse på Sulawesi

220.000 mennesker mangler fortsatt tak over hodet en måned etter tsunamien som tok livet av over 2.100 personer på øya Sulawesi i Indonesia.

Hele landsbyer ble rasert da et kraftig jordskjelv og en etterfølgende tsunami rammet den indonesiske øya 28. september. Fortsatt er over 1.300 personer savnet.

Time Warner evakuert igjen

Time Warner Center, der CNNs redaksjon holder til, ble evakuert etter funn av mistenkelige pakker torsdag kveld. Litt over en time senere ble det opplyst om at faren var over.

Det er andre gang denne uken hovedkvarteret ble evakuert. Tidligere denne uka ble det funnet bombepakker som inneholdt hvitt pulver.

De siste dagene har en rekke demokratiske politikere, deriblant Barack Obama, Hillary Clinton, Eric Holder og Debbie Wasserman Schultz, i tillegg til CNNs redaksjon, fått bombepakker tilsendt.

Motemilliardær navngitt i metoo-skandale

Den britiske motemilliardæren Philip Green er navngitt som mannen som skal ha stanset publiseringen av rasisme- og trakasseringsanklager rettet mot ham.

Green skal ha vunnet fram i en domstol i London om å stanse publiseringen av anklagene og navnet hans, men politikeren Peter Hain tok torsdag i bruk sin «parlamentariske immunitet» da han navnga Green som mannen anklagene er rettet mot.