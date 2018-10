Nyheter

Axel Tangen fra Midsund blir ny sjef for Tesla i Norge. Det er Bilnytt.no som først omtaler saken. Tangen tar over jobben etter Pål Simonsen som sluttet i sommer, melder DN. Tangen har jobbet i Tesla siden 2013, og har vært sjef for Tesla Skøyen og regionsjef. Nå får han tittelen «Director Northern Europe i Tesla Motors», skriver avisa.